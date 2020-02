L'Excel Mouscron présente ses excuses suite au comportement de ses supporters à Anderlecht

Les supporters de l'Excel Mouscron s'étaient signalés ce dimanche par un comportement irrespectueux durant la minute de silence en hommage à Robbie Rensenbrink. Le club a tenu à présenter officiellement ses excuses.

L'Excel Mouscron a publié un communiqué officiel au sujet de la minute de silence de ce dimanche en l'honneur de Rob Rensenbrink, durant laquelle quelques supporters se sont signalés de manière négative.

"Le Royal Excel Mouscron tient à s’excuser pour le comportement de certains supporters pendant la minute de silence pour Robert Rensenbrink avant la rencontre face au RSC Anderlecht. Cela ne reflète en aucun cas les valeurs du club et nous prenons nos distances face à ces comportements. Nous présentons, une fois de plus, nos sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Rensenbrink".