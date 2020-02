Mario Balotelli se confie : "Je ne comprenais pas, mais je n'ai jamais été stupide"

Le fantasque attaquant italien déçoit pour son retour à Brescia où il n'apporte pas une grande aide dans la lutte pour le maintien.

Mario Balotelli n'a inscrit que 5 buts en 15 apparitions cette saison à Brescia. Pas assez au vu de ses qualités de finisseur, mais Super Mario est imprévisible comme il l'a démontré en voyant rouge après sept minutes de jeu le 19 janvier dernier. "Un putain de rouge. J’ai laissé échapper un “vaffanculo” et l’arbitre m’a sorti. Mais si tous les “vaffas” qui sortent sur le terrain étaient punis, les matchs se termineraient avec deux joueurs par équipe. Depuis mon retour en Italie, je n’ai cassé personne, je m’entraîne sérieusement, je ne laisse rien de côté, je m’adapte aux besoins du coach et de ses coéquipiers, même si parfois j’ai envie d’être milieu de terrain dans le match", a confié Balotelli lors d'un entretien accordé au Corriere dello Sport.

L'Italien a tenté d'expliquer pourquoi il époruvait des difficultés cette saison. "Je ne suis pas le meilleur tactiquement, je souffre des schémas, je pense qu’ils me limitent, ça arrive aussi aux autres attaquants. Essayez de demander à l’avant-centre s’il aime revenir souvent pour défendre..."

Super Mario dit avoir évolué. "Dans les premières années, je pensais que c’était suffisant de bien jouer et marquer des buts, que le football était là et qu’il ne fallait rien demander de plus. J’ai rencontré des coachs avec qui il y avait de l’harmonie et d’autres qui ne m’ont pas aidé. Je me suis disputé avec Mourinho et Mancini, et je vous parle de ceux qui étaient très important pour moi. À dix-huit ans, je ne comprenais pas, mais je n’ai jamais été stupide. On m’a décrit comme ça ? Les gens trouvent les jugements négatifs plus intéressants", a conclu Balotelli.