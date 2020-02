La Gantoise s'en contentera, Anderlecht aura des regrets au terme d'un vrai match de PO1

Match plaisant à la Ghelamco Arena entre un Gand peu fringant, mais qui aura résisté à un Anderlecht trop naïf devant. Un vrai match de PO1, mais qui laisse Anderlecht forcé à prendre des points d'urgence.

La sérénité ne semble jamais pouvoir durer à Anderlecht : alors que Frank Vercauteren avait pu aligner deux fois de suite la même équipe au Cercle et à Mouscron, il doit à nouveau faire des ajustements pour ce déplacement périlleux à Gand. Et pas pour cause de retours, mais bien de nouvelles blessures - Cobbaut et Kompany out, Sardella et Kana in.

Heureusement pour Anderlecht, cependant, Antoine Colassin est bel et bien là, sous infiltration et peut-être pour sa dernière de la saison s'il doit bien se faire opérer. Et le reste de l'équipe ne change pas, ce qui offre une belle fluidité en début de jeu, forçant un bon coup-franc frappé par Zulj (14e). Sur le corner consécutif, moment de flottement : une tête lobée intelligente de Colassin trompe Kaminski, l'arbitre réfléchit de longues minutes ... puis valide le but : c'est 0-1 dans une Ghelamco stupéfaite.

Anderlecht a d'emblée trouvé son rythme : Killian Sardella, auteur d'un excellent début de rencontre sur tous les plans, frôle le poteau d'une reprise en seconde ligne après une nouvelle phase offensive dangereuse (21e). Doku et Amuzu mettent le feu, mais leurs centres ne trouvent pas preneur ; Michel Vlap, lui, manque de précision dans tous ses derniers gestes.

Jusque là, il n'y en avait que pour le RSCA, mais Gand finira par se réveiller en sursaut : Anderson Niangbo pousse une accélération fulgurante et est accroché par Marco Kana dans le rectangle - penalty et Jonathan David ne se fait pas prier (1-1, 29e). La Gantoise, bien emmené dès lors par Vadis qui alertera notamment Van Crombrugge d'une frappe (37e), reprendra du poil de la bête. Seul Amuzu, en contre, trouvera encore Kaminski dans l'autre sens. La première période se terminera sur une tête de Marreh sauvée par Van Crombrugge.

Jess Thorup ne cache pas ses intentions : Brecht Dejaegere remplace Elisha Owusu, conscient que le jeu nécessite un haut niveau technique. Et pour cause : la rencontre est très plaisante, preuve que cet Anderlecht montre son meilleur visage face à des adversaires plus joueurs. Moins d'occasions franches en seconde période cependant : Kvilitaia et Dejaegere ne trouvent pas d'attaquant sur leurs centres, pas plus qu'un Doku très vif et déstabilisant mais jamais décisif.

La palme du raté revient à Michel Vlap : superbement servi par Lokonga, le Néerlandais se retrouve seul face à Kaminski ... et manque complètement son ballon piqué (65e).

Doku en progression nette, David dans un petit soir

Si le nul pourrait potentiellement n'être un mauvais résultat pour aucune des deux équipes, on sent que la volonté reste de gagner pour le RSCA qui pousse et reprend le jeu en mains : Jérémy Doku, surtout, rend fou Castro-Montes en multipliant les accélérations et en ajustant progressivement la mire. Le jeune joueur de 17 ans, après avoir déjà marqué la semaine passée, semble bien évoluer.

De l'autre côté, Jonathan David tente quelques accélérations mais est à la peine face à la défense adverse. Van Crombrugge, s'il doit capter quelques centres, n'a aucun réel arrêt à faire. Joveljic, monté à la 74e, ne peut se mettre en évidence ; Pjaca entre un peu tard pour y arriver (88e).

La fin de rencontre peut basculer des deux côtés : Doku part comme une fusée en contre mais est trop naïf dans le duel avec Mohammadi (85e), Giorgi Kvilitaia frappe de loin sur Hendrik Van Crombrugge (92e). Ce sera finalement un match nul et le RSCA deviendra la troisième équipe à venir prendre des points à la Ghelamco Arena ; un résultat encourageant, surtout dans la forme, mais qui force à aller prendre des points à Malines (si possible trois). Gand, de son côté, s'en contentera après un petit match, mais en sachant que Bruges se déplace au Standard ce dimanche ...