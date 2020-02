OHL revient dans le coup avec la manière : "Nous avons tout de suite saisi Lommel à la gorge"

L'ambiance était bonne au King Power de Louvain où OHL a dominé et mis Lommel au tapis en toute unanimité.

"Nous avons laissé très peu d'espace au cours de la première période et avons très bien géré après la pause. Nous n'avons jamais été vraiment mis sous pression et sommes parvenus à garder le même tempo et la même organisation après la montée au jeu de nos remplaçants", s'est réjoui Kenneth Schuermans. "Cela fait très plaisir de gagner 3-0 de la sorte."

L'entraîneur était également un homme ravi et satisfait de ses hommes : "Nous avons joué à un rythme élevé et avons tout de suite saisi Lommel à la gorge. Nous avons eu beaucoup d'occasions et avons su les concrétiser. Nous menions 2-0 à la mi-temps."

La moins bonne mi-temps depuis que je suis ici

"Juste après la pause, nous aurions peut-être pu tuer le match plus vite, mais nous avons continué à pousser et à avancer. Le clean sheet est également une bonne chose sur le plan défensif, cela nous rassure et montre que nous faisons un pas de plus dans la bonne direction."

Peter Maes, pour sa part, était un coach déçu côté Lommel : "Nous avons connu la moins bonne mi-temps depuis que je suis ici. OHL a joué à un niveau supérieur du nôtre et nous devons nous en tenir à notre plan de match si nous voulons pouvoir rivaliser avec ce genre d'équipe. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas parvenus."