Visé par une plainte du Standard, Aleksandar Jankovic réagit: "C'est n'importe quoi!"

Comme Olivier Renard, l'ancien coach du Standard est visé par une plainte du Standard de Liège consécutive à des révélations de l'agent Dejan Veljkovic, dans le dossier du footgate. Mais il n'a pas l'intention de se laisser faire.

Selon la RTBF, la plainte du Standard contre son ancien coach et son ancien directeur sportif est liée à des rétro-commissions perçues par les deux hommes sur des transferts dont Dejan Veljkovic s'est chargé. "Je n'ai jamais touché quoi que ce soit", rétorque Aleksandar Jankovic dans entretien accordé à la Dernière Heure.

"On parle des transferts de Kosanovic, Cimirot et Mladenovic? Le premier est arrivé avant moi, le deuxième après et je n'étais pas favorable à l'arrivée du troisième."

Le Serbe ne se laissera pas faire et il est d'ailleurs prêt, lui aussi, à porter plainte. "Lancer les noms, dont le mien, avec de tels montants, c’est dangereux et surtout totalement faux. (...) Il est clair que je compte déposer plainte contre la ou les personnes qui ont lancé tout ça."