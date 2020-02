Le Standard dépose une plainte contre Olivier Renard et Aleksandar Jankovic

Des contrats fictifs entre Dejan Veljkovic et des personnes au club seraient à l'origine de cette plainte.

Nouveau rebondissement dans le footgate. Des pratiques frauduleuses entre l'ancien directeur sportif du Standard, Olivier Renard, l'ancien entraîneur Aleksandar Jankovic et deux autres personnes auraient poussé Bruno Venanzi à porter plainte au tribunal de première instance de Tongres, rapportent Sporza et la RTBF. Parmi ces deux autres personnes, on retrouve l'ancien agent de joueurs, Dejan Veljkovic.

Ce dernier aurait utilisé des contrats fictifs afin de diminuer l'importance du salaire d'un joueur et proposé des conventions de scouting pour des sommes importantes. Selon les médias, ces fausses factures permettraient d'éluder l'impôt et de payer des rétrocommissions en noir à des acteurs du dossier.

Ces faux contrats représenteraient près de trois millions d'euros dont les deux tiers auraient été versés. Le transfert de Cimirot au club serait passé, via la société de Veljkovic, par un contrat de 100.000 euros dont un tiers était destiné à Olivier Renard.

Olivier Renard, en stage avec l'Impact Montréal, et Aleksandar Jankovic n'ont pas souhaité faire de commentaire quant à cette situation.