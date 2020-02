Jankovic répond aux allégations: "Je vais porter plainte moi-même"

Le Standard a déposé une plainte auprès du tribunal civil contre Aleksandar Jankovic. Il aurait reçu des commissions de Dejan Veljkovic. L'ancien entraîneur du KV Malines et du Standard réagit ...

"Je n'ai rien à voir avec cela", a déclaré Jankovic à LDH. "Ils parlent des transferts de Kosanovic, Cimirot et Mladenovic? Le premier était déjà là quand je suis arrivé, le second est venu après mon départ. Et je n'étais pas favorable à l'arrivée de Mladenovic depuis longtemps. "

Jankovic se sent lésé. "Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais reçu quoi que ce soit qui ne soit pas dans mon contrat. Je déposerai moi-même une plainte, je ne veux pas que mon nom soit sali."