Départ express pour Thomas Vermaelen en Ligue des Champions

Le Vissel Kobe n'a pas laissé de place aux doutes pour sa première rencontre de Ligue des Champions asiatique.

Le Vissel Kobe débutait sa campagne continentale, ce mercredi, à domicile, contre les Malaisiens du Johor FC. Et les champions de Malaisie en titre n'ont pas fait le poids contre les vainqueurs de la dernière Coupe du Japon.

Avec Thomas Vermaelen et Andres Iniesta dans le onze de base, le Vissel Kobe a profité d'un triplé de Keijiro Ogawa et de buts de Kyogo Furuahashi et de Douglas pour facilement s'imposer (5-1) et prendre la tête d'un groupe qui comprend également le Guangzhou Evergrande et Suwon qui n'ont pas encore joué.