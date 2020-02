Youth League : fin de l'aventure pour les jeunes Brugeois

Le Club était le dernier représentant belge dans la compétition européenne pour catégorie U19.

En terminant deuxième de son groupe de Youth League, Bruges devait jouer un tour de barrages afin d'atteindre les huitièmes de finale.

Opposé à Rennes, les choses débutaient mal pour les Blauw & Zwart après l'ouverture du score de Noah Francoise (17e). Bruges revenait toutefois dans le coup, et Mathias De Wolf (61e) égalisait sur pénalty. La qualification se jouait finalement aux tirs au but, et à ce jeu là, Maxim De Cuyper manquait le seul tir de la séance, permettant aux Bretons de l'emporter 5-3.

Dans les autres rencontres, seules deux autres équipes se sont qualifiées à domicile, il s'agit du club danois de Midtjylland qui a sorti le LOSC aux tirs au but, et de Derby County qui est venu à bout de Dortmund.

Stade Rennais* - FC Bruges 1-1

Rangers - Atlético Madrid 0-4

Midtjylland* - Lille 1-1

Porto - Salzbourg* 1-1

Dynamo Kiev - Dinamo Zagreb* 0-0

Sheriff - ER Belgrade* 0-0

Real Zaragoza - Olympique Lyonnais 1-3

Derby County - Borussia Dortmund 3-1

*Qualifiés aux tirs au but