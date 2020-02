L'AS Eupen prolonge un jeune gardien talentueux

L'AS Eupen a annoncé ce jeudi la prolongation de son jeune talent ghanéen Abdul Manaf Nurudeen.

Abdul Manaf Nurudeen (21 ans) est arrivé en 2017 de l'Académie Aspire et défend depuis les filets de l'équipe Espoirs de la KAS Eupen. Le club germanophone vient d'annoncer la prolongation de l'international U20 ghanéen jusqu'en 2022, comme s'en réjouit Christoph Henkel : "Abdul Manaf est un gardien de but très talentueux et fiable. Même s'il n'a pas encore joué avec notre équipe première, il fait partie intégrante de notre noyau professionnel".

"Grâce à son talent et à son engagement, il continuera à se développer chez nous au cours des deux prochaines années. Nous sommes ravis qu'Abdul Manaf continue à faire partie de notre équipe", déclare le directeur général des Pandas via un communiqué.