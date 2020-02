Michel Preud'homme : "Reproduire le niveau affiché contre Bruges pour rivaliser avec le champion en titre"

Ce dimanche à 18h, le Standard se déplacera à la Luminus Arena pour y affronter Genk. Après son bon point pris contre le Club de Bruges, le matricule 16 aura à coeur d'aller s'imposer au Limbourg.

Michel Preud'homme est satisfait de la réaction de ses joueurs lors du partage contre Bruges mercredi dernier (0-0). "À Coutrai, nous nous sommes faits bouffer dans les duels, pas contre le Club de Bruges où nous avons été à la hauteur. L'équipe a bien répondu physiquement et a fait preuve d'une très bonne mentalité. Il faut conserver cela à chaque rencontre, à commencer par Genk dimanche. Ils ont fait jeu égal jeudi contre l'Antwerp qui a cette réputation d'être forte dans les duels, donc il faudra reproduire le niveau affiché contre Bruges pour rivaliser avec le champion en titre", a souligné le coach des Rouches.

Il ne reste plus que cinq journées avant la fin de la phase classique. Durant celles-ci le Standard affrontera respectivement Genk, l'Antwerp, Charleroi, Saint-Trond et Zulte Waregem. Une bonne préparation pour les playoffs 1. "Nous arrivons bientôt au dénouement de la phase classique. Il sera important de prendre des points face à des concurrents directs. Prendre des points afin qu'ils n'en prennent pas. Il faudra le faire contre Genk. Cette équipe reprend confiance et possède des joueurs de qualité malgré leur moins bonne saison. Cela reste un déplacement compliqué tout de même", a conclu MPH.