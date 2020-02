Sauvé, Mouscron doit maintenant faire face à un deuxième gros défi

Les Hurlus sont parvenus à remplir leur objectif principal de la saison : le maintien. En se sauvant mathématiquement à cinq matchs de la fin de la saison régulière, Mouscron gagne du temps pour aborder son second gros défi.

Facile, le maintien

Samedi soir, la fête était totale au Canonnier. En s’imposant 3-1 contre Ostende, Mouscron a d’ores et déjà assuré son maintien dans l’élite. Avec 30 points, les Hurlus sont même plus proches de la sixième place que de la lanterne rouge.

L’hécatombe à venir

Les dirigeants hennuyers peuvent déjà se tourner sereinement vers la saison prochaine. Le défi est de taille. En effet, énormément de joueurs ne seront plus là à partir de l’été. Les limites budgétaires du club ont poussé à la retenue et à l’austérité. Les Hurlus comptent pas moins de cinq joueurs en prêt cette saison : leur buteur Perica, le défenseur de Cologne Lasse Sobiech, Aleix Garcia prêté par Manchester City, Diogo Queiros et Kevin Wimmer.

A ceux-là s’ajoutent quatre joueurs qui arrivent en fin de contrat : Nathan de Medina, l’important Frank Boya, Jérémy Huyghebaert et Joan Campins. D’autres auront à cœur d’être transférés également, comme Jean Butez.

Jusqu’au préparateur physique

Le journal Le Soir de ce jeudi annonce même que le préparateur physique des Mouscronnois, Alfred Ntiamoah, serait également sur le départ. Bref, cela risque d’être l’hécatombe cet été. Les dirigeants hennuyers devront trouver une fine stratégie pour combler tous ces départs. Il se peut que cela passe inévitablement par l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Construire le prochain effectif, sereinement

En revanche, la direction mouscronnoise pourra, en théorie et d’après les infos du Soir, toujours compter sur son entraîneur Bernd Hollerbach. L’Allemand est sous contrat jusqu’en 2021. Même si Philippe Saint-Jean a repris la tête de l’équipe le temps de la revalidation d’Hollerbach, ce dernier devrait revenir pour les PO2 en pensant déjà à construire pour la saison prochaine.