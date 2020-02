🎥 Dries Mertens à un but du record absolu de Naples, qui l'emporte à Cagliari !

Dries Mertens quittera peut-ĂȘtre Naples en fin de saison, mais cela pourrait ĂȘtre en tant que meilleur buteur des Partenopei.

Naples se déplaçait à Cagliari ce dimanche soir et a pu compter sur Dries Mertens pour l'emporter sur la plus petite des marges : le Diable Rouge, titulaire, a inscrit le seul but du match à la 66e minute de jeu pour offrir la victoire au Napoli (0-1) sur la pelouse des Sardes (qui évoluaient sans Radja Nainggolan).

Avec ce 120e but pour le Napoli, Mertens se rapproche à une petite réalisation de Marek Hamsik et ses 121 buts, meilleur buteur de l'histoire du club. Dries pourrait donc rentrer dans l'histoire des Partenopei alors même que son avenir au sein du club s'écrit plus que jamais en pointillés ...