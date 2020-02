Christian Brüls : "Nous pouvons vraiment rêver de cette tranche"

Westerlo a également réalisé une belle affaire au classement en s'imposant difficilement et sur le fil à Lommel. Trois points qui permettent aux hommes de Bob Peeters de rester en tête de D1B.

La rencontre a été engagée et surtout indécises jusqu'au bout, comme l'expliquait Christian Brüls au micro de Proximus Sports : "Le match aurait pu se finir sur une victoire pour Lommel ou pour nous. Mais je pense qu'après avoir joué mercredi, nous avons souffert physiquement et sommes surtout restés en bloc, pour ne pas forcer car nous étions à nos limites."

Bien organisée, l'équipe de Lommel a réussi à bloquer les Campinois et à leur donner du fil à retordre : "Le terrain aussi n'était pas en super état, puis nous avons eu le vent contre nous après la pause, ce qui rendait les choses vraiment compliquées. On a eu du mal à trouver les ouvertures vers l'avant. Cette victoire au final est méritée, car on y a cru jusqu'au bout."

Christian Brüls et Westerlo y croient, plus que jamais : "Il reste deux rencontres, tout est possible. Même en perdant ce soir, nous aurions encore été en course. Et là dans notre position actuelle, c'est la première fois que nous pouvons vraiment rêver de cette tranche. Il faudra pour cela se concentrer sur le match contre Virton."

La rencontre face à Virton sera donc décisive. Après cela, Westerlo ponctuera le championnat à Bruxelles, face à l'Union Saint-Gilloise.