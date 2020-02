D'autres équipes veulent profiter de la potentielle faillite de Lokeren

Lokeren est dans de sales draps, sportivement mais aussi financièrement. De nombreux joueurs veulent anticiper une potentielle faillite.

Alors qu'une décision tombera dans les prochaines heures pour savoir si Lokeren poursuit l'aventure ou non, d'autres clubs de D1B y voient un intérêt. Les joueurs eux-mêmes ne veulent certainement pas prendre de risque de blessure tant qu'ils ne perçoivent pas leur salaire.

OHL, par exemple, se montre fortement intéressé par le fait de signer le grand gardien de Lokeren, Davino Verhulst. Les Louvanistes ont déjà laissé partir Nick Gillekens et Kawin Thamsatchanan cette saison. Verhulst pourrait donc amener un peu plus de stabilité entre Henkinet et Keet. En cas de faillite, les joueurs de Lokeren pourront directement se trouver un autre club, sans attendre le prochain mercato.