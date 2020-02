Anderlecht a un onze complet de blessés à déplorer

Si le RSCA vit une saison très compliquée sur le plan sportif, c'est aussi en partie à cause du nombre assez incroyable de blessures à déplorer. En ce moment, Anderlecht compte un onze complet à l'infirmerie ...

Ou presque : ainsi, Frank Boeckx, qui serait le gardien de notre "onze des blessés" du RSCA, n'est pas officiellement out mais souffre de manière récurrente du dos. Cette saison, lors de laquelle il est devenu n°3, pourrait être sa dernière si ses pépins ne cessent pas.

Devant lui, cependant, il y a du monde. Luckassen et Sandler formeraient un axe central de belle allure, Derrick Luckassen ayant rejoint son compatriote à l'infirmerie après avoir subi une blessure au genou. Il est le dernier arrivé à l'infirmerie ; Sandler, lui, est absent depuis octobre. Sur les flancs, Anthony Vanden Borre, dont on se prenait presque à croire au retour, n'a pas encore disputé une seule minute en match officiel, pas plus qu'Andy Najar dont l'aventure au RSCA pourrait toucher à sa fin d'une triste manière.

Adrien Trebel et Samir Nasri, eux aussi, sont absents depuis de longues semaines. La dernière apparition de Nasri date du 4 octobre (comme Sandler) tandis que Trebel, bizarrement géré cette saison, a joué en décembre dernier et a commencé 2020 sur le banc, mais s'est occasionné une nouvelle blessure au genou qui a empêché son transfert.

On remarque enfin une véritable hécatombe dans le secteur offensif, qui s'est déclarée depuis ce début d'année 2020 : Nacer Chadli, Kemar Roofe et Antoine Colassin, tous se sont blessés entre janvier et février. Colassin pourrait ne plus jouer cette saison et le cas de Nacer Chadli inquiète le staff du RSCA car le Diable Rouge enchaîne les rechutes. Quant à Kemar Roofe, c'est une inconnue : voilà de longues semaines qu'on annonce son retour pour le match suivant, mais l'Anglais est systématiquement jugé trop court pour être repris. Et à ces mauvaises nouvelles récentes s'ajoute évidemment le cas Landry Dimata ...

Boeckx / Najar-Sandler-Luckassen-Vanden Borre / Nasri-Trebel / Colassin-Chadli-Dimata-Roofe