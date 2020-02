Anderlecht en playoffs 1 ? Voici les scénarios qui y enverraient les Mauves

Le RSC Anderlecht a fait le premier pas vers la série nécessaire qui peut l'emmener en PO1. Les Mauves n'ont pas leur sort entre les mains, mais voici les scénarios qui leur permettraient de se qualifier ...

Rappel :

Racing Genk - 41 pts

KV Malines - 40 pts

RSC Anderlecht - 37 pts

Zulte Waregem - 35 pts

Le minimum : 6/9

Tout résultat inférieur à 6/9 sur les trois derniers matchs serait insuffisant pour les Mauves. Tout d'abord parce que le nombre de victoires du RSCA (9) est inférieur à celui de Genk et Malines (12). Ensuite, parce que même en cas de 5/9, il faudrait que Genk fasse 0/9 (1/9 les placerait à 42pts, soit à égalité avec Anderlecht) et le KV Malines 1/9 ... ce qui est impossible, le Racing Genk recevant le KV Malines lors de l'ultime journée de phase classique ! Si Genk fait 0/9, Malines prendra automatiquement ... au moins 3/9. CQFD.

En cas de 6/9 : Genk et Malines implosent et se neutralisent

Avec 6 points, le RSCA serait à 43 unités, soit deux devant Genk et trois devant Malines. Une seule option pour que cela suffise : que les deux équipes fassent 0/6 et 1/6, puis partagent l'enjeu lors de la dernière journée (Genk-Malines, rappelons-le). Si Genk prend ne serait-ce qu'un point puis partage (2/9 au total), cela sera suffisant (43 pts et plus de victoires que le RSCA) ; si Malines gagne son dernier match (ou partage après 2/6), cela suffira également (43 pts et plus de victoires que le RSCA).

Et n'oublions pas Zulte Waregem : si Anderlecht fait 6/9, mais que Zulte réussit un sans-faute (ce qui implique d'aller gagner au Parc Astrid, la seule défaite du RSCA devrait donc être celle-là, si vous suivez toujours), les Flandriens seront qualifiés si toutes les conditions du dessus sont réunies également. Avec deux matchs à domicile (contre Courtrai et le Standard), pourquoi pas ...

En cas de 7/9 : Genk ne doit rien gagner, Zulte écarté

Prenons désormais le cas d'un Anderlecht invaincu lors de ses trois matchs restants, mais qui concéderait un partage. Avec 44 unités, le RSC Anderlecht devrait tout de même croiser les doigts pour que le Racing Genk, qui en compte 41, ne prenne que 2/9. Aucune victoire, donc, mais également au moins une défaite puisque 3/9 via trois matchs nuls resterait suffisant (Anderlecht compterait 11 victoires en cas de 7/9, toujours une de moins que Genk).

Inévitablement, pour que le RSCA passe, le KV Malines devrait dès lors prendre 3/9 au maximum lors de ses trois derniers matchs ... sans perdre contre le Racing Genk, puisque celui-ci filerait alors en PO1.

Enfin, mathématiquement, un 7/9 écarterait Zulte Waregem de la course, les Flandriens perdant dès lors inévitablement des points le 7 mars à Anderlecht alors qu'ils doivent faire 9/9 pour se qualifier.

Même en cas de 9/9 ...

Le discours après la victoire contre Eupen était clair : il faut réussir le sans-faute pour espérer atteindre les PO1. Comme nous venons de l'expliquer, moins qu'un 9/9 forcerait en effet Anderlecht à espérer un véritable miracle, un crash généralisé chez les concurrents. Mais même en cas de série de quatre victoires consécutives (rappelons que le RSCA n'a jamais gagné plus de deux fois d'affilée cette saison), il faudra croiser les doigts.

Avec 46 points, les Mauves devraient espérer que le Racing Genk fasse au maximum 4/9 et Malines 5/9 (toujours à cause du nombre de victoires). En sachant qu'une des deux équipes (voire les deux en cas de match nul) perdra/perdront des points lors de la dernière journée de championnat qui les voit s'affronter, un 6/6 avant ce dernier week-end pourrait permettre à Anderlecht de s'offrir un déplacement à Saint-Trond passionnant et décisif. À condition que Genk et Malines se trouent au moins un peu d'ici là ...

Calendrier des équipes concernées :

RSC Anderlecht :

Waasland-Beveren (A), Zulte Waregem (H), Saint-Trond (A)

Racing Genk :

FC Bruges (H), KV Ostende (A), KV Malines (H)

KV Malines :

Saint-Trond (A), AS Eupen (H), Racing Genk (A)