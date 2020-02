Unique buteur, Eder Balanta aurait pu ne pas jouer contre Charleroi: "Je ne voyais rien"

Sorti en fin de rencontre contre Manchester United jeudi, Eder Balanta était très incertain pour le match de dimanche. Mais il a pu tenir son rang... et offrir la victoire à Bruges.

Touché à l'oeil contre Manchester United, Eder Balanta a longtemps été incertain pour le match de ce dimanche. "Je ne pouvais pas ouvrir l'oeil", confirme-t-il. "Mais au final ça s'est arrangé et j'ai pu débuter le match." Une aubaine pour Bruges: le médian a inscrit l'unique but du match après moins de 120 secondes.

Traditionnel dans la bouche d'un buteur décisif, ce sont surtout les trois points qui retiennent toute l'attention du Colombien. "J'ai eu un peu de chance, mais je suis content d'avoir marqué, et surtout d'avoir aidé l'équipe", insiste-t-il. "On savait que ce serait une rencontre difficile et ça s'est confirmé. Mais quand tu peux rapidement prendre l'avance, ça te met en confiance."

Et ça permet à Bruges de poursuivre son cavalier seul en tête de la Pro League. "On doit rester concentré et aborder les prochains matchs avec le même état d'esprit. Montrer qu'on se battra jusqu'au bout."