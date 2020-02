Les supporters de Manchester portent plainte contre Bruges : "Notre pire déplacement européen !"

Les supporters anglais raffolent de déplacements européens. Seulement, les mesures de sécurité étaient telles que ceux de Manchester United ne garderont pas la ville de Bruges dans leur coeur.

Les supporters de Manchester recensent dans un communiqué retranscrit par la BBC : Restrictions de la vente d'alcool dans la ville, sur-présence et provocations policières, réglementation forte des moyens de transport et de mauvaises indications volontaires, fermeture des portes du stade de longues minutes après la rencontre,... leur liste est longue. Les supporters mancuniens étaient dégoutés : "Notre pire déplacement européen depuis de nombreuses années" écrivent-ils.

Le groupe de supporter MUST a décidé d'écrire une lettre ouverte et de porter plainte contre le Bourgmestre de Bruges pour "traitement déplorable" et des pratiques qui ne seraient pas tolérées si elles étaient appliquées en dehors des stades de football. Le communiqué termine : "Nous serions gênés si Manchester accueille des supporters comme la ville de Bruges nous a traités". Et la BBC d'assurer que l'UEFA et le Bourgmestre de Bruges avaient été contactés pour qu'ils donnent leur version des faits.