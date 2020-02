Vadis Odjidja s'en veut toujours pour le match aller : "Je n'en ai pas dormi"

Les Gantois sont revenus frustrés de leur déplacement à Rome. Habitués à la victoire en championnat, les Buffalos ont connu un court revers (1-0). Ce jeudi soir dans leur Ghelamco Arena, ils ont les capacités pour remonter ce score.

Les gantois pouvaient tout de même nourrir des regrets. Et c'est plutôt de bonne augure, prouvant qu'ils pouvaient revendiquer mieux d'un déplacement très difficile. Vadis regrette tout de même : "J'ai fait deux erreurs à Rome. A des moments cruciaux qui plus est. Je n'en ai pas dormi de la nuit" confie-t-il à Het Laatste Nieuws.

Vadis Odjidja veut prendre sa revanche ce jeudi soir. Et il semble confiant : "C'est rare quand tout fonctionne parfaitement dans le football. Pourtant, actuellement à La Gantoise, on n'en est pas loin. En tout cas, nous ne devons pas nous penser inférieurs à l'AS Rome". Verdict final jeudi vers 20h45, ou qui sait, un peu plus tard...