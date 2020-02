Deux Diables Rouges dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions

Les quatre derniers matchs des huitièmes de finale allers terminés, l'UEFA a sorti son XI type de la semaine.

S'y retrouvent deux Diables Rouges, tous les deux buteurs avec leur équipe respective. Mais pas seulement. En effet, Kevin De Bruyne a de nouveau été impressionnant dans le jeu, en délivrant également une nouvelle passe décisive de génie, et laissant certains suggérer qu'il est le meilleur meneur de jeu du monde.

Dries Mertens a, lui, inscrit l'un des plus jolis buts de la semaine. Un but important qui plus est, puisqu'il permet aux Napolitains d'encore y croire avant le match retour au Camp Nou.

Comme souvent, l'UEFA a choisi des buteurs pour compléter son XI. Les Bavarois Lewandowski et Gnabry, le Madrilène Isco, et le Lyonnais Tousart ont tous trouvé le chemin des filets cette semaine.

Bavarois et Lyonnais sont à la fête ; ils complètent la défense, alors que Neuer est désigné comme le gardien de la semaine :