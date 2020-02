Sinan Bolat dispute-t-il ses derniers matchs en Jupiler Pro League ?

C'est le flou concernant l'avenir du portier de l'Antwerp qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Sinan Bolat pourrait quitter prochainement le championnat belge. Besiktas a fait une proposition au gardien de but anversois, selon les médias turcs. Il s'agirait d'un contrat de trois ans.

Le premier gardien actuel, Loris Karius, quitte l'équipe à la fin de la saison. Volkan Babacan (Basaksehir) et Fabri (Majorque) sont également dans le viseur du club stambouliote, mais Bolat est la cible N°1, car il est en fin du contrat et a tout joué cette saison. Bolat avait auparavant déjà évolué en Süper Lig du côté de Kayserispor et Galatasaray.

Une prolongation du côté de l'Antwerp est toujours une possibilité, bien que cette option ne s'éloigne chaque jour.