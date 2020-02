Anderlecht fait le job chez la lanterne rouge et peut encore rêver de PO1

Anderlecht n'a plus le choix : il faut faire le sans-faute pour encore espérer atteindre le top 6. Chez une lanterne rouge au pied du mur, la tâche n'était pas aisée.

La victoire autoritaire de Malines vendredi à Saint-Trond a simplifié l'équation : Anderlecht, qui doit déjà espérer un miracle, doit l'emporter au Freethiel pour aller chercher les PO1 par la porte de derrière - et n'a d'ailleurs tout simplement plus droit à l'erreur : il faudra un 9/9. De son côté, Waasland-Beveren inaugure son statut de lanterne rouge ... et n'a plus vraiment de marge de manoeuvre non plus.

Seul changement par rapport à la démonstration face à Eupen, le retour d'un Jérémy Doku décidé à se montrer et qui multipliera les grigris sur son flanc gauche ; si cela manque un peu d'efficacité, c'est bien du jeune ailier que vient l'ouverture du score, Michel Vlap profitant d'un beau centre pour reprendre en un temps (0-1, 8e).

De quoi mettre un coup sur la tête d'un Beveren bien incapable de créer le danger : seuls Thomas Agyepong et Aboubakary Koita réchaufferont un peu Hendrik Van Crombrugge. Dans une première période terne et que Waasland passera à jouer le contre, on soulignera surtout une superbe frappe d'Albert Sambi Lokonga (28e) qui force Jackers à la parade, ainsi qu'une belle prestation de Peter Zulj à la récupération. Schryvers, sur un coup-franc indirect lointain, passera cependant tout près d'une égalisation-surprise en fin de première mi-temps.

Waasland reste bon dernier

La seconde période commence sur un rythme de sénateur, mais Anderlecht se voit forcé de se reconcentrer : l'entrée au jeu de Yuki Kobayashi à la pause dynamise Waasland, le Japonais inquiétant Van Crombrugge d'une belle frappe (55e). Il faut faire le break et la solution viendra encore des pieds de Vlap : le Néerlandais est trouvé par Sambi Lokonga et double la mise (0-2, 67e).

La messe est dès lors dite pour la lanterne rouge, bien incapable de réagir une fois menée de deux buts. Waasland-Beveren restera dernier au classement une semaine de plus quel que soit le résultat du Cercle de Bruges ce dimanche contre La Gantoise et peut même faire une très mauvaise opération si les Groen & Zwart continuent leur série.

Du côté du RSCA, sans avoir déroulé comme contre Eupen, le job aura été rapidement fait sans jamais vraiment trembler, ce qui amènera motif à satisfaction. Mieux même : Francis Amuzu fera 0-3 en se faisant justice après un penalty grossier concédé par Jackers (93e). Bien sûr, cette victoire propre ne sera pas nécessairement suffisante (les scénarios sont à relire par ici), mais sur ce plan, le mal était fait bien avant ce déplacement au Freethiel.