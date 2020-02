Étonnant : il y a un ... Belge à l'Inter Miami de David Beckham

Ce dimanche, l'Inter Miami fait ses grands débuts en MLS. Et au sein de son noyau se trouve ... un joueur belge.

Connaissez-vous Christian Makoun (19 ans) ? Ce solide milieu défensif fait partie du noyau de l'Inter Miami, qui débutera en Major League Soccer ce dimanche par un déplacement sur la pelouse du LAFC. Né à Valence, au Venezuela, Makoun est d'origine camerounaise ... mais son passeport mentionne également une autre nationalité : belge.

Makoun n'a jamais évolué en Belgique : il tient sa nationalité de son père, Christian Makoun Senior, qui arrive en Belgique en 1998 et évoluera notamment plusieurs saisons au Cercle de Bruges. Le fils Makoun, cependant, ne connaîtra jamais son père ; il naît et grandit au Venezuela où il fait ses débuts professionnels avec Zamora, avant un test infructueux à la Juventus de Turin où il est prêté une saison en équipe B, disputant notamment la Youth League.

International vénézuélien U21, Christian Makoun est transféré à l'Inter Miami de David Beckham cet hiver et va découvrir la MLS. Il est l'un des jeunes joueurs les plus cotés du noyau floridien. Son ascendance belge est ténue et on doute fort de voir un jour le solide médian porter le maillot de nos sélections nationales ...