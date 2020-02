Serie A : Juventus-Inter reporté ... au mois de mai, comme tous les matchs à huis-clos !

Incroyable scénario en Serie A : alors que cinq rencontres avaient été programmées à huis-clos ce week-end suite au coronavirus, ces matchs sont finalement reportés !

La paranoïa grandit autour du Covid-19, ou coronavirus, qui touche désormais l'Italie : alors que la Suisse a déjà reporté toutes ses rencontres de championnat ce week-end, c'est désormais au tour de la Serie A de prendre des mesures radicales après avoir déjà proclamé un huis-clos pour cinq rencontres (Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia). Ces matchs ne seront finalement ... pas disputées ce week-end.

Les rencontres, dont un choc entre la Juve et l'Inter qui pourrait être décisif dans la course au titre, ont été reportées au 13 mai, soit entre la 36e et la 37e journée de championnat. L'Inter Milan compte déjà un match de retard et en aura donc deux à rattraper ... au moins. Car si l'alerte au coronavirus n'est pas levée dans les semaines qui viennent, ce scénario se reproduira peut-être ...