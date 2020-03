🎥 Le très joli but de Stéphane Omeonga en Coupe d'Ecosse

Stéphane Omeonga a participé à la qualification d'Hibernian pour la demi-finale de la Coupe d'Ecosse.

Prêté par le Genoa au Cercle de Bruges en début de saison, Stephane Omeonga n'avait pas trouvé son bonheur dans la Venise du Nord. Quatre petites rencontres disputées en quatre mois, le jeune Belge est retourné en Ecosse, au Hibernian FC, où il avait déjà été prêté la saison dernière.

Et il y a retrouvé sa place de titulaire. Ce week-end, Stéphane Omeonga a d'ailleurs fêté ça avec un très joli un but inscrit lors de la large victoire du Hibernian FC contre Inverness (5-2). Direction le dernier carré pour Stéphane Omeonga et ses partenaires en Coupe d'Ecosse.