Officiel: un huitième de finale de Ligue des Champions à huis-clos!

Après la Serie A et l'Europa League, c'est la Ligue des Champions qui sera impactée par

C'est le gouvernement espagnol qui a pris la décision: le huitième de finale entre Valence et l'Atalanta se jouera à huis-clos.

La rencontre aura lieu mardi prochain, 21 heures, au Stade Mestalla de Valence. Un coup dur de plus pour les Valenciens qui devaient déjà espérer pour un miracle pour retourner une situation largement compromise par la petite claque subie en Italie, il y a deux semaines.

Décision identique pour le huitième de finale d'Europa League entre Getafe et l'Inter et il n'est pas impossible que le duel entre le Barça et le Napoli, prévu la semaine suivante, subisse le même sort...