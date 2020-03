🎥 Jan Vertonghen buteur, mais plombé par son gardien et... Tim Krul, à nouveau héros d'une séance de tirs au but!

Soirée contrastée pour Jan Vertonghen, par pour Tim Krul: il s'était fait un nom en sortant du banc pour qualifier les Pays-Bas pour une demi-finale de Coupe du monde en 2014, il a encore sorti le grand jeu aux tirs au but, en FA Cup, mercredi soir!

Lors de sa dernière sortie en FA Cup, Jan Vertonghen avait quitté la pelouse, remplacé, avec une grosse amertume qu'il n'avait pas su cacher. Ce soir, José Mourinho, qui n'avait titularisé qu'une seule fois le Belge au cours des cinq dernières rencontres de Tottenham, a décidé de le placer à nouveau dans son onze de base.

Et le Portugais lui a même donné le brassard de capitaine. Il n'en fallait, visiblement pas plus pour motiver le défenseur central des Spurs qui, d'un coup de tête rageur, a ouvert le score contre Norwich dans ce huitième de finale. Et la célébration du Diable en dit long sur la détermination qui l'anime ce mercredi sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium.

La boulette de Vorm, le héros Tim Krul

Mais ce but inscrit au quart d'heure n'a pas transcendé les Spurs, qui ont baissé le ton et laissé l'initiative à la lanterne rouge de Premier League, qui n'en demandait pas tant: Josip Drncic profitait d'une boulette de Vorm pour arracher des prolongations à dix minutes du coup de sifflet final.

Prolongations infructueuses: c'est aux tirs au but que les deux équipes se sont départagées. Et si Vorm a été le premier gardien à détourner un essai adverse, c'est bien Tim Krul, héros improbable des Pays-Bas en quart de finale du Mondial 2014, qui a eu les gestes décisifs en détournant les envois de Parrott et Gedson pour offrir à Norwich son ticket pour les quarts de finale (1-1, tàb: 3-2).

HELD | Tim Krul stopt twee strafschoppen en leidt Norwich voorbij Tottenham naar de volgende ronde van de #FACup! 🙅‍♂️⛔#TOTNOR 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qPQ0hYGlHz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 4, 2020