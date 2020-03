Statistique à peine croyable: José Mourinho, le maudit des penaltys

La légende de José Mourinho ne passe pas par les séances de tirs au but. En tout cas pas en Angleterre...

S'il s'est forgé un palmarès impressionnant en tant que coach et qu'il a tout gagné en Angleterre, José Mourinho n'est visiblement pas un adepte des séances de tirs au but. Comme le souligne la BBC, la séance qui a départagé les Spurs et Norwich, mercredi soir, était la première du Special One avec Tottenham, mais la septième avec un club anglais: et il a perdu les sept!

Il avait déjà été battu cinq fois avec Chelsea aux tirs au but (en Ligue des Champions, en Supercoupe d'Europe, dans le Community Shield et deux fois en League Cup) et une fois avec Manchester United (en League Cup), il ajoute donc une défaite aux tirs au but avec Tottenham à son palmarès.

Si les Spurs devaient arracher des prolongations à Leipzig en Ligue des Champions mardi prochain, on imagine que le Portugais croisera les doigts pour que ça ne se joue pas aux tirs au but.