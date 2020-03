Genk en playoffs 1? "Un bon sentiment"

Le Directeur Sportif des champions en titre croise les doigts, même s'il n'en fait pas une obsession.

À deux journées de la fin de la phase classique, Genk n'est plus dans le top 6, mais conserve toutes ses chances d'atteindre les playoffs 1. "Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si nous n'y sommes pas, mais c'est quand même important d'y être pour le club", insiste Dimitri De Condé dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Quelles chances pour Genk d'y arriver? "Je pars à Ostende avec un bon sentiment", explique le patron sportif limbourgeois. "Parce que j'ai senti beaucoup d'envie dans le noyau et nos supporters l'ont compris", ajoute-t-il. "Nous devons gagner à Ostende et ensuite tout se jouera chez nous, contre Malines." Un six sur six enverrait, en effet, directement le Racing Genk en playoffs 1.