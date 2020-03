Leander Dendoncker désigne deux meilleurs Diables Rouges de l'histoire de la Premier League

Et c’est Eden Hazard qui a droit aux plus beaux d’entre eux. "Eden est l’un des meilleurs joueurs du monde", insiste l’ancien Mauve. "Le meilleur Belge qui ait un jour joué en Premier League? Oui je pense répond Leander Dendoncker.

Mais il y a match avec Vincent Kompany. "L’attention se porte souvent sur les joueurs offensifs plus que sur les joueurs défensifs, mais Vincent et Eden ont toujours été importants pour leurs équipes, donc c’est difficile à dire."

Et le médian de Wolverhampton n’oublie pas un troisième Diable qui marque son empreinte sur la Premier League depuis quelques années: Kevin De Bruyne. "Il sait tout faire. Des passes, des assists, des buts. Mais il défend aussi beaucoup. Il court beaucoup, essaye toujours de presser l’adversaire le plus haut possible. Il est fantastique."

Is @hazardeden10 the best Belgian to play in the #PL? 🇧🇪



Leander Dendoncker gives his thoughts in the latest ep of Uncut