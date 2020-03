Rien n'arrête Igor De Camargo: "Je me sens bien et je fais attention à mon corps"

L'avenir d'Igor De Camargo n'est plus en question: l'attaquant belgo-brésilien a signé, à bientôt 37 ans, un nouveau contrat avec le Malinwa. Et ce n'est peut-être pas le dernier.

Arrivé il y a un peu moins de deux ans, Igor De Camargo a trouvé tout ce qu'il cherchait Derrière les Casernes “Le Kavé est un club avec beaucoup d'ambitions", analyse-t-il dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. "Il suffit de regarder ce stade, ces tribunes toujours remplies, cette ambiance. Même en D1B, le stade était toujours plein. J'ai l'impression qu'on est en train de construire un avenir prometteur."

Et ce nouveau contrat lui permettra d'en profiter encore. Et ce n'est peut-être pas le dernier, tant Igor De Camargo se sent bien, malgré son âge. "Plus que jamais, je fais attention à mon corps, c'est mon outil de travail", insiste l'attaquant du Kavé qui veut aussi apporter son expérience à ses partenaires. "Je sens que je peux apporter beaucoup, et notamment mon expérience aux jeunes joueurs." Et il aura l'occasion de le démontrer pendant encore un an. Minimum...