Everton blinde le contrat d'un cadre

Courtisé par Manchester United ces dernières semaines, Dominic Calvert-Lewin a mis fin à toutes rumeurs en scellant son avenir à Everton.

Formé à Sheffield Utd, le jeune joueur de 22 ans à peine est une pièce maitresse de l'échiquier des Toffees cette saison, avec ses 13 buts et 26 rencontres.

L’international Espoirs anglais s'est lié jusqu’en juin 2025 avec Everton.

Couldn’t sleep last night! A huge day for me and my family. New contract...just getting started 💪🏽💙 #UTFT pic.twitter.com/FaFgp442Rz