Henkinet a tout sorti : "On les a déjà battus 3-0, donc on reste positifs"

Si OHL peut remercier un homme, c'est bien Laurent Henkinet au terme de la finale aller de D1B. Le portier passé par le Standard a tout sorti et permis aux Louvanistes de garder espoir.

Sans lui, le match était tué à la pause ... et cela a permis à OHL de se permettre quelques regrets en fin de rencontre, la seconde période ayant été plus équilibrée. "Le sentiment n'est pas négatif car avec ce score, tout reste possible", reconnaît Laurent Henkinet après le match. "On savait qu'ils mettraient d'emblée une grosse pression et qu'il faudrait survivre, dommage qu'on prenne ce but".

Le Beerschot a eu un coup de mou dans le dernier quart d'heure, sans que Louvain puisse en profiter. La deuxième mi-temps aura cependant été nettement plus tendue, notamment dans le chef anversois. "C'est le propre d'une finale en aller-retour, c'est comme un match de Ligue des Champions. Tu sais que si tu prends ce but à domicile, c'est difficile. Un but de plus dans n'importe quel sens changeait tout", souligne Henkinet.

Un match retour incertain

Une chose est sûre : rien n'est fait avant le second match à Den Dreef. "On ne sort pas inquiets de ce match, parce qu'on sait qu'on marque habituellement assez facilement. Donc devant notre public, tout sera possible", espère le portier louvaniste.

"Ils avaient déjà gagné une finale aller 1-0 et perdu 3-1 au retour, je pense. Et nous avons déjà gagné 3-0 contre eux chez nous (c'était le 16 aoùt, en troisième journée de première tranche,nda). C'est possible", conclut Henkinet. Qui préfère certainement retenir ce match plutôt que celui du 15 novembre (première journée de seconde tranche), qui avait vu OHL perdre 0-3 contre le Beerschot ...