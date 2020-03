Ligue 1: le LOSC s'offre le choc du weel-end

Les Lillois confortent leur place dans le top 4

Respectivement deuxième et troisième de Ligue 1 la saison dernière, Lille et Lyon vivent une saison plus compliquée en championnat cette année. Même si les Lillois sont toujours dans les clous pour aller chercher un ticket pour la Ligue des Champions.

Confirmation d'ailleurs, ce soir, dans un choc qui se sera joué à la demi-heure de jeu: servi en retrait par Jonathan Bamba, Loïc Remy n'a pas tremblé pour donner un avantage définitif au LOSC (1-0). Une victoire qui permet à Victor Osimhen et ses partenaires de conforter leur quatrième place et de se rapprocher à un petit point du podium, Lyon reste coincé au septième rang.