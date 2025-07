Ce ne sera finalement pas Seraing : l'oublié de la préparation du Standard va traverser la frontière

Au Standard, Tom Poitoux est sur le départ. Le gardien de 20 ans va être prêté pour obtenir plus de temps de jeu.

Parmi les 28 joueurs emmenés en stage par Mircea Rednic, seuls trois gardiens ont été retenus : Matthieu Epolo, Lucas Pirard et Matteo Godfroid. Un signal fort pour Tom Poitoux, resté à quai.

Capitaine du SL 16 en début de saison dernière, le portier de 20 ans était souvent mis en balance avec Matteo Godfroid mais est désormais clairement le quatrième gardien dans la hiérarchie.

Une première expérience à l'étranger

Entre un retour avec le SL 16 et un départ en prêt pour acquérir du temps de jeu ailleurs, la tendance semble se dessiner. Contrairement à ce qu'affirmaient certains bruits de couloir l'envoyant à Seraing, l'ancien international U19 va évoluer aux Pays-Bas dans les mois à venir.

Selon nos informations, Poitoux va ainsi rejoindre le MVV Maastricht. Il s'agit bien d'un prêt, sans option d'achat, preuve que le Standard compte malgré tout toujours sur lui.

Celui qui avait rejoint les Rouches en provenance de Wanze/Bas-Oha alors qu'il n'avait que 11 ans va donc sortir de sa zone de confort, avec l'objectif de décrocher plus de deux temps de jeu en deuxième division néerlandaise. Il ne sera pas totalement dépaysé pour autant : Maastricht est à un jet de pierre de la région liégeoise et le noyau du MVV compte plus de Belges que de Néerlandais.