"Dévasté" : un ancien du Standard se blesse alors qu'il était sur le point de découvrir la Premier League

En plus de Noah Sadiki, Chemsdine Talbi et Simon Adingra, Sunderland renseigne un autre joueur passé par la Belgique dans son effectif : Romaine Mundle. L'ailier anglais avait signé au Standard il y a deux ans.

Mais il n'a jamais réussi à y montrer le potentiel manifesté avec les équipes de jeunes de Tottenham. Après six mois, majoritairement passés au sein du SL 16, il est donc retourné au pays, à Sunderland.

Au Stadium of lights, le Londonien de 22 ans a eu besoin de temps mais est monté en puissance la saison dernière, jouant un rôle de plus en plus important dans la folle montée de l'équipe (5 buts et 2 assists). Au point d'en faire un membre convoité du noyau cet été.

Des bruits de couloir faisaient état de l'intérêt de clubs comme le PSV, Monaco et d'autres équipe anglaises. Une prolongation était également sur la table pour le convaincre de s'inscrire dans la durée. Mais la malchance s'en est mêlée. L'ancien Rouche s'est blessé aux ischio-jambiers et a dû se faire opérer.

"Dévasté d'étre ici a écrire ce message, les mots ne peuvent pas décrire pleinement les émotions liées a ce revers", a écrit le joueur sur son lit d'hôpital. "Parfois, il est difficile de trouver le positif dans des situations comme celles-ci, mais sans aucun doute, je reviendrai mieux physiquement". Désormais, c'est une longue période de revalidation qui commence pour lui.

RLB on Romaine Mundle:



‘He had surgery (on his hamstring) today, so we will have to wait. It’s a shame because he worked well during the summer and was ready, but we will support him.’



With you all the way, Romaine ❤️ pic.twitter.com/BJlkRHI56h