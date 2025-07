Felice Mazzu déjà de retour ? Il pourrait boucler la boucle à Bruxelles

Felice Mazzu est toujours sans club en cette fin de préparation. Retrouvera-t-il un banc de touche avant la reprise ?

À l'image d'Hein Vanhaezebrouck ou Jonas De Roeck, Felice Mazzu fait partie de ces entraîneurs belges libres à l'heure actuelle. L'entraîneur carolo s'était engagé dans une mission sauvetage avec Saint-Trond la saison dernière.

Après avoir brillamment redressé l'équipe en automne, il a finalement dû céder sa place à Wouter Vrancken lors des Playdowns. Un peu plus de deux mois plus tard, il pourrait retrouver de l'embauche.

Un poste périlleux à pourvoir

Selon des bruits de couloir relayés par Het Laatste Nieuws, son nom circule avec de plus en plus d'insistance au RWDM. Les Molenbeekois n'ont toujours pas de nouvel entraîneur ; les noms d'Hernan Losada et Yaya Touré sont évoqués depuis un certain temps mais la situation ne s'est toujours pas décantée.

Pour l'heure, c'est toujours Nicolas Baquet, directeur de l’académie, qui assure l'intérim à la tête de l'équipe à l'occasion du stage en Suisse. Une situation qui n'a que trop duré et impacte la préparation d'un club qui aimerait encore jouer les premiers rôles.

Si Felice Mazzu débarquait au Stade Machtens, il continuerait ainsi ses aventures dans le football bruxellois après avoir déjà travaillé à l'Union Saint-Gilloise, à Anderlecht, mais aussi au White Star Woluwe et au Léopold.