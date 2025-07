Charleroi pourrait se faire chiper sa cible offensive... par un autre club de Pro League

A la recherche d'un nouvel attaquant, le Sporting Charleroi avait coché le nom de Redouane Berkane, qui évolue à la JS Kabylie. Il pourrait finalement signer dans un autre club belge.

Assez discret en ce début de mercato estival, le Sporting de Charleroi doit principalement compenser les départs d’Adem Zorgane et de Daan Heymans, tous deux partis malgré la qualification du club pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Les Zèbres ont déjà recruté Jakob Napoleon Romsaas pour remplacer Heymans, désormais joueur du Racing Genk. En revanche, aucun véritable remplaçant n’a encore été trouvé pour combler le vide laissé par Zorgane, transféré à l’Union Saint-Gilloise. Seul Yassine Khalifi, jeune milieu de 19 ans, a été intégré dans l’effectif, mais il devra encore faire ses preuves au haut niveau.

Zulte pourrait chiper la cible offensive de Charleroi

Si le mercato entrant n’est pas encore clos du côté de Mambourg, un autre cadre de la saison passée pourrait prochainement faire ses valises : Nikola Stulic. L’attaquant serbe suscite de plus en plus d’intérêt et pourrait profiter de sa bonne dynamique pour franchir un cap.

En prévision d’un éventuel départ de Stulic, la direction carolo avait jeté son dévolu sur Redouane Berkane, jeune attaquant algérien de 22 ans évoluant à la JS Kabylie. Toutefois, les négociations auraient ralenti ces derniers jours, et l’avant-centre pourrait finalement rejoindre un autre club belge.

En effet, selon Nabil Djellit, journaliste franco-algérien pour la chaîne L’Équipe et France Football, Berkane serait en discussions avancées avec Zulte-Waregem, tout juste promu en Jupiler Pro League. Un joli coup en perspective pour l’Essevee, même si Charleroi dispose sans doute des moyens financiers pour revenir dans la course, à condition que le joueur soit toujours dans leur viseur.