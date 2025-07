Double arrivée à OH Louvain : un jeune de Leicester City et un renfort hongrois

OHL est en Jupiler Pro League, mais veut que son équipe B puisse atteindre dans les années à venir la Challenger Pro League. Deux nouvelles recrues rejoignent les rangs du noyau B.

La saison dernière, OH Louvain B a terminé à la douzième place en Eerste Nationale, le troisième niveau du football amateur belge. Mais cette année, le club veut progresser, avec un objectif en tête : atteindre la Challenger Pro League.

Qui est Liam McAlinney ?

Le club mise sur la jeunesse. Ce lundi, il a annoncé l’arrivée de Liam McAlinney, un milieu de terrain de 19 ans. Il arrive en provenance des équipes de jeunes de Leicester City, où il évoluait la saison passée avec les U21. Il a signé un contrat de deux ans avec OHL B.

Hans Somers, responsable de l’académie, s’est montré très enthousiaste sur le site officiel du club : "C’est une belle histoire de voir un jeune joueur de notre club partenaire, Leicester City, rejoindre Louvain pour poursuivre sa progression ici. C’est un vrai leader, et ce genre de profil est précieux pour notre équipe."

Et ce n’est pas tout.

McAlinney n’est pas la seule recrue. Il y a quelques jours, le club avait officialisé l’arrivée de Noel Kenesei, 18 ans, prêté par le club hongrois MTK Budapest. Un prêt assorti d’une option d’achat.

"Noel Kenesei est un jeune attaquant avec un vrai flair pour le but. Sa venue renforce notre puissance offensive et nous offre plus de possibilités en attaque", a ajouté Somers.