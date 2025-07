Anderlecht est parvenu à un accord : Besnik Hasi tient enfin son défenseur gaucher

Même si Zoumana Keita présente un profil impressionnant, Anderlecht se doit d'attirer un défenseur confirmé pour renforcer son arrière-garde. Depuis le début, Olivier Renard s'attache à trouver un joueur gaucher suite au départ à la retrait de Jan Vertonghen.

De nombreuses pistes comme Nobel Mendy, Malang Sarr et plusieurs autres ont été évoquées. Mais c'est finalement avec un défenseur de Bundesliga qu'Anderlecht semble se rapprocher de conclure.

Fabrizio Romano rapporte ainsi que les Mauves sont parvenus à un accord verbal avec Hrvoje Smolcić, un défenseur croate de 24 ans, en passe de quitter l'Eintracht Francfort.

Le club allemand avait payé deux millions pour attirer Smolcić en provenance de Rijeka en 2022. Mais il ne s'y est pas imposé et a donc été prêté au LASK Linz la saison dernière.

Cet ancien international U21 croate dispose encore de deux ans de contrat à Francfort mais est plus que jamais en passe de renforcer la défense d'Anderlecht. Voilà qui serait un vrai soulagement pour les Mauves.

🚨🇧🇪 EXCL: Hrvoje Smolcić, on the verge of leaving Eintracht Frankfurt to join Anderlecht.



Verbal agreement in place for 24 year old defender. pic.twitter.com/RNKpMPqFqw