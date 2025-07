Analyse La course au titre malgré des départs importants : le Racing Genk peut-il contrecarrer l'Union et Bruges ?

2031

Passé tout près de son cinquième titre la saison dernière, le Racing Genk ne veut plus se louper. Thorsten Fink devra toutefois trouver le moyen de compenser les départs de Mike Penders et Christopher Bonsu Baah, en attendant ceux — probables — de Tolu Arokodare et Zakaria El Ouahdi.

Après la Supercoupe remportée par le Club de Bruges, la Jupiler Pro League reprendra ses droits le week-end prochain. L’occasion idéale de faire le point sur les forces en présence et de revenir sur la préparation de chaque équipe. Focus sur le Racing Genk, qui compte bien jouer à nouveau les premiers rôles, avec l’espoir, cette fois, de ne pas craquer en fin de championnat. Genk ne veut plus rater le coche La saison dernière, les Limbourgeois sont passés tout près de décrocher le cinquième titre de leur histoire. En tête durant toute la phase classique et seulement accrochés une fois à domicile (par le Standard lors de la première journée), les pensionnaires de la Cegeka Arena ont finalement craqué durant les Champions Play-Offs, terminant à une frustrante troisième place derrière l’Union et le Club de Bruges. Genk ambitionne donc toujours de rivaliser avec les deux grandes puissances actuelles du football belge. Mais l’effectif semble, à ce jour, un peu moins armé que la saison précédente. Le groupe ne compte plus Mike Penders, ni Christopher Bonsu Baah, transféré en Arabie Saoudite pour 17 millions d’euros. De son côté, Tolu Arokodare, annoncé sur le départ, est à peine monté lors du dernier match de préparation. Lui aussi courtisé, Zakaria El Ouahdi a, par contre, été titularisé. À l’inverse, le club a enregistré les arrivées du gardien Tobias Lawal et de Daan Heymans, tandis qu’Andi Zeqiri est revenu de son prêt au Standard. Arrivées au 21/07/25 Départs au 21/07/25 Tobias Lawal Mike Penders Daan Heymans Thomas Claes Ayumu Yokoyama Christopher Bonsu Baah Aziz Ouattara (retour de prêt) Andi Zeqiri (retour de prêt) Un noyau suffisant pour contrecarrer l'Union et le Club de Bruges ? L’objectif sera donc de repartir sur les mêmes bases que la saison dernière, mais avec une meilleure régularité dans le sprint final. Certains estiment que Genk a laissé passer sa meilleure chance de remporter un nouveau titre depuis 2019, mais au sein du club, la volonté reste claire : s’installer durablement parmi les cadors du football belge et se battre chaque saison avec Bruges et l’Union. Le Racing Genk a commencé sa préparation avec une victoire 0-4 face à l'Eendracht Termien (D2 VV), avant de s'imposer face au Fortuna Sittard, aux Pays-Bas. Le week-end dernier, Genk a joué un dernier match amical, face au Rayo Vallecano, ponctué sur le score de 1-1 grâce au but sur penalty de Noah Adedeji-Sternberg, l'un des hommes forts de la préparation, à la 90+6e minute. Si l’effectif n’a pas encore été massivement renforcé, les ventes de Bonsu Baah (17 M€) et le transfert imminent de Tolu Arokodare (probablement au-delà de 20 M€) devraient offrir à la direction limbourgeoise une marge de manœuvre importante d’ici la fin du mercato. Qualifié pour l'Europa League, Genk aura à cœur de terminer dans le top 24 pour passer l’hiver européen, tout en visant des trophées sur la scène nationale. Une saison exigeante se profile, et elle nécessitera sans doute encore quelques renforts ciblés.