Malgré une offre venue de Belgique, un ancien protégé de Philippe Clément en route vers une destination inattendue

OHL cherche aussi de nouveaux renforts avant le début de saison. Un ancien protégé de Philippe Clément était ciblé, mais il pourrait bien rejoindre une destination assez surprenante.

Onzième de la phase classique la saison dernière et absent de la course à la première place lors des Europe Play-Offs, OHL sort d’un exercice décevant et entend bien relever la tête cette saison.

Désormais dirigés par David Hubert, les Louvanistes sont à la recherche de renforts et auraient coché le nom d’un ancien protégé de Philippe Clément. Selon Sky Sports, le club belge ferait partie des prétendants intéressés par Ross McCausland, jeune ailier de 22 ans évoluant aux Rangers, mais en manque de temps de jeu.

Vers Chypre malgré l'intérêt de Louvain et Bâle

Formé à l’académie du club écossais depuis 2019, McCausland a intégré l’équipe première et fait ses débuts sous la houlette de Philippe Clément. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, le Nord-Irlandais souhaiterait quitter Glasgow rapidement afin de pouvoir se préparer avec sa future équipe avant la reprise.

Il y a déjà plus d’un mois, plusieurs clubs s’étaient manifestés pour tenter de s’attacher ses services — Louvain n’était donc pas seul sur le dossier. Mais l’opération n’a pas réellement avancé depuis.

Ce lundi, Sky Sports rapporte que l’ailier droit devrait finalement s’engager ailleurs. Le FC Bâle est également intéressé, mais pourrait se faire doubler, puisque McCausland serait en passe d’être prêté… à l’Aris Limassol, à Chypre. Si l’intérêt de Louvain est toujours d’actualité, il est donc grand temps d’accélérer le dossier.