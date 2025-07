Un néo-Diable parti pour rester, un autre grand espoir belge arrive : les grandes manoeuvres made in Belgium en Alsace

Ces derniers mois, Genk a longtemps espéré pouvoir à nouveau se faire prêter Mike Penders par Chelsea. Mais il est apparu que le portier formé tout jeune au Racing ne reviendrait pas dans le Limbourg.

Genk a finalement recruté Tobias Lawal pour disputer à Hendrik Van Crombrugge la place de numéro un. Comme nous vous le révélions, Penders va être loué à Strasbourg, qui entretient des liens toujours aussi étroits avec les Blues.

Fabrizio Romano l'a confirmé cette après-midi, toutes les étapes administratives ont été remplies, l'officialisation est donc imminente. En Alsace, Penders croisera un autre grand talent suivi par le football belge en la personne de Diego Moreira.

Lui aussi venu de Chelsea l'été dernier (mais sous la forme d'un transfert définitif), le Liégeois de 20 ans a signé une saison très intéressante en Ligue 1, au point d'attirer l'intérêt de clubs comme l'Atlanta. Des équipes de Premier League ont également été citées.

Mais il en faudra beaucoup pour le faire bouger. Fabrizio Romano affirme que le RCSA n'a pas l'intention de le vendre. Pour freiner les ardeurs des uns et des autres, la direction alsacienne aurait décidé de ne pas discuter si une offre de plus de 30 millions d'euros n'arrivait pas sur la table.

🚨🔵 Understand RC Strasbourg don’t want to sell Diego Moreira this summer… and only way would be a bid over €30m fee.



Atalanta and PL clubs are interested but Strasbourg won’t sell for €20m reported fee. pic.twitter.com/ayiWOyIWts