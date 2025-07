"Il pesait 43 kilos de trop" : Jordan Lukaku violemment clashé aux Pays-Bas après un essai raté

Jordan Lukaku n'as pas réussi ses tests dans le club néerlandais de FC Volendam. Il a été recalé après deux jours. L'ancien Diable Rouge est à la recherche d'un nouveau club...

Ça fait presque un an que Jordan Lukaku, petit frère de Romelu, est sans club. L’ancien international belge veut relancer sa carrière, il a lancé un appel aux clubs de D1A et D1B. Sans réponse. Alors il a tenté sa chance aux Pays-Bas.

Le FC Volendam lui a ouvert les portes pour un test. Mais l’aventure a tourné court : après seulement deux jours d’essai, le staff a décidé de ne pas le retenir. Selon eux, le latéral gauche de 30 ans n’était tout simplement pas au niveau.

Cette situation n’a pas échappé aux médias néerlandais. Dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp l'a clashé. L’ex-joueur de Lokeren s’est ouvertement moqué de Lukaku.

"J’ai vu une photo de lui avec sa veste fermée, et il avait une grosse tête. Il pesait 43 kilos de trop. J’ai vu cette photo et j’ai cru que c’était l’entraîneur adjoint", a lâché le Néerlandais. Van der Gijp est aussi un ancien du PSV et du Sparta Rotterdam.

Lukaku devra redoubler d'efforts s'il veut trouver un club avant le début de saison. Pour le moment, on ne sait pas si d'autres clubs l'ont approché.