La RAAL privée de son héros de la montée avant même la reprise contre le Standard ? La mise au point des Loups

Mouhamed Belkheir est dans une situation incertaine à la RAAL. Le directeur sportif David Verwilghen fait le point sur le dossier.

Nous vous en parlions hier, le flou règne autour de Mouhamed Belkheir à la RAAL. L'attaquant frano-algérien, auteur du but de la montée dans le temps additionnel sur la pelouse de Lommel en fin de saison dernière, a été acquis définitivement mais pourrait tout de même quitter les Loups.

Un intérêt d'Arabie Saoudite a été évoqué. Pour l'heure, le joueur est toujours là et a été impliqué dans la plupart des rencontres de préparation. Mais le besoin de vendre est bien là : il y a deux jours, ce n'est pas avec les titulaires face à Lokeren que Belkheir a évolué mais bien lors du deuxième match amical face à l'Union Namur, dans une équipe composée par de nombreux U23.

La saison dernière, le Parisien avait pourtant marqué les esprits en inscrivant 14 buts en 26 matchs en D1B, dont celui entré dans l'histoire du club. Le deuxième meilleur buteur du dernier exercice (derrière Jelle Vossen) est un dossier chaud pour David Verwilghen.

La RAAL temporise

Le directeur sportif louviérois s'est confié sur le dossier à La Dernière Heure : "Aujourd'hui, il n'y a aucun accord qui satisfait toutes les parties concernées", précise-t-il directement.

"Mouhamed est toujours là et on le gère comme n'importe quel joueur de l'effectif. On n'a pas de liste qui dit que tel ou tel joueur doit être vendu", explique Verwilghen. Belkheir pourrait donc bien être toujours présent pour défier le Standard, reste à voir comment serait gérée la situation en interne.