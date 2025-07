Anderlecht cible un médian qui compte près de 200 matchs de Ligue 1, mais la concurrence est rude

Le Sporting d'Anderlecht sait qu'il risque de perdre du monde au milieu de terrain avant la fin du mercato. Un joueur de Montpellier est ciblé par Olivier Renard, mais les Mauves ne sont pas seuls sur le dossier.

À deux jours de son deuxième tour préliminaire d’Europa League face aux Suédois de Häcken, le Sporting d’Anderlecht a déjà bien entamé son mercato estival, avec les arrivées de Zoumana Keita, Nathan Saliba, Enric Llansana, Mihajlo Cvetkovic et Ilay Camara.

Mais ces renforts ne suffisent pas encore. Le club bruxellois était notamment à la recherche d’un défenseur central et aurait trouvé son bonheur : Hrvoje Smolčić, Croate de 24 ans, prêté la saison dernière au LASK Linz par l’Eintracht Francfort, devrait rejoindre les Mauves.

Et ce n’est pas tout. Le milieu de terrain reste un secteur à surveiller de près. Théo Leoni, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens entrent tous dans leur dernière année de contrat. Faute d'accord de prolongation, une vente cet été semble probable pour éviter un départ libre en 2026. Il faudra donc anticiper et remplacer.

Anderlecht suit un médian de 23 ans qui compte 177 matchs de Ligue 1

Si Nathan Saliba et Enric Llansana peuvent prétendre à une place dans le onze, Olivier Renard cherche encore à renforcer l’entrejeu. Selon L’Équipe, le directeur sportif anderlechtois aurait activé la piste menant à Joris Chotard, milieu défensif de 23 ans évoluant à Montpellier.

Formé au MHSC, Chotard était déjà proche d’un départ l’été dernier : Wolfsburg avait proposé 7 millions d’euros, une offre refusée par le directeur sportif montpelliérain Bruno Carotti, qui espérait faire grimper les enchères. Finalement, le club allemand s’est tourné vers une autre cible, et Chotard a vécu une saison difficile ponctuée par une relégation en Ligue 2, malgré 27 matchs et près de 2 000 minutes de jeu.

Un an plus tard, sa valeur a chuté. À un an de la fin de son contrat, qu’il ne compte pas prolonger, Chotard pourrait être cédé pour environ 3 millions d’euros. L’Équipe cite Anderlecht, le FC Nantes et Auxerre comme clubs intéressés. Mais selon le journaliste français Mohamed Toubache-Ter, la piste nantaise ne serait qu’un jeu d’agents — ce qui laisserait les Mauves en concurrence directe avec Auxerre pour un dossier qui pourrait s’éterniser, selon les sources françaises.