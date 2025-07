De l'orage au beau temps ? Saint-Trond veut jouer les trouble-fêtes... mais en a-t-il les moyens ?

Saint-Trond veut assurer son maintien le plus rapidement possible, mais rêve plus grand. Wouter Vrancken espère que son équipe pourra jouer les trouble-fêtes dans la course au top 6.

C’est reparti ! Après la Supercoupe de Belgique remportée par le Club de Bruges, la Jupiler Pro League reprendra ses droits le week-end prochain. Le moment idéal pour faire le point sur les forces en présence et revenir sur la préparation de chaque équipe. Cap sur Saint-Trond, qui cherche à retrouver de la sérénité après une saison particulièrement compliquée.

Saint-Trond ne veut plus se faire peur en bas de tableau

Quatorzième de la phase classique l’an dernier, STVV a dû passer par les play-downs pour assurer son avenir dans l’élite. Malgré deux défaites face à Courtrai et au Cercle de Bruges, les Trudonnaires de Wouter Vrancken ont remporté ce mini-championnat de relégation et ont évité le barrage. Un soulagement, certes, mais une saison globalement très en deçà des attentes.

Alors que le club espérait une saison tranquille, voire s’inviter dans la lutte pour le top 6, Saint-Trond a rapidement déchanté. En janvier, la direction a tenté un virage plus ambitieux, avec une ligne offensive alléchante composée de Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé et Adriano Bertaccini. Sur le papier, du talent. Mais Felice Mazzù n’a jamais réussi à faire fonctionner ce trio, miné par des comportements problématiques, notamment de Lapoussin et Lamkel Zé. La mayonnaise n’a pas pris, Mazzù a été limogé peu avant la fin de saison.

Cet été, il a donc fallu faire table rase. Le coach Wouter Vrancken a parlé de l'importance d’écarter les "pommes pourries" du vestiaire. C’est désormais chose faite. En plus de ce ménage interne, les Canaris ont vu partir Kahveh Zahiroleslam, Olivier Dumont et surtout Joël Fujita, transféré à Sankt Pauli pour 3,5 millions d’euros. Pour le remplacer, Ryan Merlen est arrivé du RFC Liège. STVV fait partie des clubs les plus actifs de ce début de mercato, avec huit arrivées.

Arrivées au 21/07/25 Départs au 21/07/25 Louis Patris (option levée) Bruno Godeau Taiga Hata Ryoya Ogawa Illias Sebaoui Olivier Dumont Abdoulaye Sissako Joël Fujita Ryan Merlen Billal Brahimi Illyès Benachour Joselpho Barnes Kaito Matsuwara Kahveh Zahiroleslam Andrés Ferrari (option levée)

Une saison plus tranquille... et un rôle de trouble-fêtes pour les Trudonnaires ?

C’est donc une équipe de Saint-Trond plus ambitieuse mais aussi plus équilibrée qui s’apprête à entamer la saison 2025-2026. Les Trudonnaires ont réalisé une préparation dense, avec plusieurs matches amicaux encourageants. Ils ont battu Zepperen-Brustem (0-3), le Sporting Hasselt (1-2), Thes Sport (2-4) et Westerlo (1-3), une victoire significative contre un autre club de D1A.

Seule ombre au tableau : une défaite contre le Fortuna Sittard (2-1). Saint-Trond a ensuite terminé sa présaison sur deux succès : contre le MVV Maastricht (1-0) et contre les Saoudiens d’Al-Qadsiah (0-1). De quoi se mettre en confiance avant un début de championnat composé de la réception de La Gantoise, puis d'un déplacement au Sporting Charleroi.

Avec un effectif remanié, plus humble et travailleur, Saint-Trond espère désormais vivre une saison plus sereine sous la houlette d’un entraîneur ambitieux. Première mission : assurer le maintien sans trembler. Deuxième ambition : jouer les trouble-fêtes dans la première moitié du classement.