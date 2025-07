De quoi transcender l'équipe contre Hammarby ? Charleroi en sait plus sur son potentiel prochain adversaire européen

Charleroi monte en puissance en vue de son deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby. Les Zèbres ont regardé le tirage au sort de l'UEFA quant à un potentiel prochain adversaire.

Depuis cette victoire acquise dans les tous derniers instants à l'Antwerp lors des barrages européens, Charleroi n'attend que de regoûter au football continental. L'UEFA leur a réservé un voyage en Suède, du côté de Stockholm, pour y défier Hammarby.

Un tirage loin d'être évident : avec un stade de 30 000 places et un budget de 30 millions, Hammarby sera un sérieux adversaire. Charleroi ne part pas forcément favori mais a également des armes à faire valoir.

En cas de victoire, les Zèbres étaient assurés de jouer le vainqueur de l'une des six confrontations suivantes : Rosenborg - KF Banga, Austria Vienne - Spearli FC, Midtjylland - Hibernian, Silkeborg - KA Akureyri, St. Patrick's Athletic - Nõmme Kalju FC et Kauno Žalgiris - Valur.

La Norvège ou la Lituanie potentiellement au menu

Le tirage au sort de l'UEFA vient d'avoir lieu pour clarifier tout cela : en cas de victoire contre Hammarby, les Zèbres retrouveront les Norvégiens de Rosenborg ou les Lituaniens de Banga au troisième tour préliminaire.

Cette possible nouvelle double confrontation aura lieu les 7 et 14 août. Mais pour en être, il faudra batailler ferme en Suède et au Stade du Pays de Charleroi.