Rudi Garcia en observateur attentif de la Supercoupe : ces joueurs qui ont marqué des points en vue des Diables

Malgré sa discrétion, Rudi Garcia a bien été repéré dans les tribunes du Parc Duden. Notre sélectionneur a assisté au match de Supercoupe entre l'Union et le Club de Bruges et en a tiré quelques satisfactions.

Reprise du football belge oblige, Rudi Garcia a lui aussi repris ses visites des stades de Pro League. Comme il l'a confirmé à DAZN, il sera également sur le pont "vendredi, samedi et dimanche prochain" pour le début du championnat.

Pour l'heure, le Français tire les enseignements de la Supercoupe. Et il a de quoi se réjouir : plus de la moitié des titulaires des deux équipes (12 sur 22) étaient belges. De quoi lui donner de l'inspiration pour ses futures sélections.

Au-delà de joueurs qui ont déjà intégré les Diables comme Hans Vanaken ou Brandon Mechele (sans même parler de Simon Mignolet), plusieurs membres des deux équipes ont envoyé des signaux positifs pour la reprise.

Le rassemblement de septembre en ligne de mire

Le sélectionneur a beau ne pas vouloir parler des cas individuels, il a tout de même spontanément évoqué le profil de Joaquin Seys : "Avec le départ de Maxim De Cuyper, on savait que ce serait certainement son remplaçant". Le latéral de 20 ans était déjà le titulaire de Nicky Hayen la saison dernière, Domenico Tedesco l'avait même appelé en novembre, mais le jeune Brugeois avait dû déclarer forfait, suppléé par Kilian Sardella.

En abordant succinctement "la qualité du milieu de terrain de l'Union", Garcia a également dévoilé un...ou deux autre(s) indice(s). Car quand l'on parle de l'entrejeu saint-gillois, difficile d'évoquer Charles Vanhoutte sans parler de Kamiel Van de Perre.

Le premier cité continue de s'étoffer sous les ordres de Sébastien Pocognoli, qui veut en faire un milieu polyvalent, également capable de s'infiltrer. Vanhoutte a ainsi surpris Bruges en créant le surnombre dans le rectangle jusqu'à se présenter face à Simon Mignolet, qui a eu le dernier mot.

Dans le genre hyperactif, Van de Perre a également fait fort avec une nouvelle prestation pleine pour mettre encore un peu plus en lumière son intelligence de jeu, ses coupures de trajectoire et son sens de l'anctipation. Après avoir appelé Nicolas Raskin et Bryan Heynen, Garcia continuera-t-il à innover dans ce secteur pourtant si concurrentiel ?

Alessio Castro-Montes pourrait également avoir une carte à jouer sur le côté droit. Mais pour cela, il faudra d'abord surveiller l'évolution de sa situation face à Anan Khalaili, qui semble encore appelé à disputer une grande saison. Même remarque pour Roméo Vermant qui devrait recevoir de la concurrence à Bruges...sans parler de celle qui règne en équipe nationale.